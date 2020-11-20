شؤون فلسطينية

حزب "سيريزا" اليوناني يدين زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة ولهضبة الجولان

حزب "سيريزا" اليوناني يدين زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة ولهضبة الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أدان حزب "سيريزا" التحالف التقدمي باليونان وهو حزب المعارضة الرئيسي، زيارة بومبيو لمستوطنة "بساغوت" وهضبة الجولان.

واعتبر الحزب في بيان أصدره، أن هذه الزيارة ضربة أخرى لاحتماليات عودة مفاوضات جادة بخصوص القضية الفلسطينية، وخطوة تهدد السلم والاستقرار بالمنطقة.

وجدد حزب "سيريزا" اليساري المعارض تأييده ودعمه لإعادة مفاوضات سلام جادة وفق قرارات الشرعية الدولية وهيئة الامم المتحدة تحت رعاية دولية من أجل الوصول لدولتين تعيشان بسلام وأمن على حدود ١٩٦٧ والقدس الشرقية تكون عاصمة للدولة الفلسطينية.

من جهته شكر سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، وفق بيان للسفارة تلقت "وفا" نسخة منه اليوم الجمعة، سكرتير عام الحزب في اتصال هاتفي معه، على هذا الموقف الذي أكد فيه الحزب تأكيد مواقفه الثابتة تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ورفضه لسياسات الإدارة الأمريكية الهادفة إلى شرعنة الاستيطان الكولنيالي واستدامة الاحتلال في إطار ما سمي بـ (صفقة القرن) التي قال إنها أصبحت خلف ظهورنا.

كما دعا طوباسي سكرتير عام الحزب الي تصعيد تضامنه مع قضية شعبنا الفلسطيني التي تواجه محاولات التصفية في هذه الظروف السياسية المعقدة، مؤكدا أن موقف حزب "سيريزا" الصديق يتفق مع دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام حول القضية الفلسطينية يستند الي مرجعيات القانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة للوصول إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

الائتلاف النقابي العمالي يرفض عمليات المطاردة اليومية للعمال من قبل جيش الاحتلال

الائتلاف النقابي العمالي يرفض عمليات المطاردة اليومية للعمال من قبل جيش الاحتلال

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

قيادي بـ جبهة النضال&#34;: قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

قيادي بـ جبهة النضال": قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال وما يجري اشتباك سياسي وإدارة أزمة

الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال وما يجري اشتباك سياسي وإدارة أزمة

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

قيادي بـ "حماس": إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

الرجوب يتحدث عن محادثات القاهرة وسلاح المقاومة وقرار السلطة بعودة العلاقات مع إسرائيل

الرجوب يتحدث عن محادثات القاهرة وسلاح المقاومة وقرار السلطة بعودة العلاقات مع إسرائيل

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الائتلاف النقابي العمالي يرفض عمليات المطاردة اليومية للعمال من قبل جيش الاحتلال

الائتلاف النقابي العمالي يرفض عمليات المطاردة اليومية للعمال من قبل جيش الاحتلال

حزب &#34;سيريزا&#34; اليوناني يدين زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة ولهضبة الجولان

حزب "سيريزا" اليوناني يدين زيارة بومبيو لمستوطنة بالضفة ولهضبة الجولان

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

قيادي بـ جبهة النضال&#34;: قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

قيادي بـ جبهة النضال": قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

قيادي بـ "حماس": إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان على حاجز بيت فوريك

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان على حاجز بيت فوريك

منوعات

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: الراقصة صوفينار&#34;تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز&#34;

شاهد: الراقصة صوفينار"تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز"

شاهد:&#34;ايش تبي مني&#34;جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد:"ايش تبي مني"جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

عربي

السودان تُصوّت لصالح قرار إسرائيلي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة

السودان تُصوّت لصالح قرار إسرائيلي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

قريباً.. نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً لغوتيريش إلى ليبيا

قريباً.. نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً لغوتيريش إلى ليبيا

إسرائيل توجه تحذيراً إلى لبنان بشأن مسألة &#34;ترسيم الحدود&#34;

إسرائيل توجه تحذيراً إلى لبنان بشأن مسألة "ترسيم الحدود"