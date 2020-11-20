شؤون فلسطينية

قيادي بـ جبهة النضال": قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

قيادي بـ جبهة النضال": قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية
اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، محمـد علوش بأن الإعلان الرسمي عن إعادة مسار (العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي) يشكل خرقاً واضحاً لقرار اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية الذي أتخذ باجتماعها بتاريخ 19/5/2020.

وأوضح علوش خلال لقاءات مع كوادر الجبهة في عدة مناطق بمحافظة طولكرم بأن القرار بإعادة العلاقات يتناقض تماماً مع مبادرة الرئيس محمود عباس بالدعوة لعقد " مؤتمر دولي للسلام " بمشاركة الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ، حيث تم إدراج هذه المبادرة  على جدول أعمال اجتماعات مجلس الأمن الدولي بترحيب من الدول دائمة العضوية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدد علوش تأكيد موقف جبهة النضال الشعبي الفلسطيني التي اعتبرت " أن هذا القرار المفاجئ والمتسرع من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية سيؤدي إلى تكريس المرحلة الانتقالية وتصبح دائمة والتي اعتبرتها اللجنة التنفيذية وقرارات المجلسين الوطني والمركزي منتهية ، ونحن في حل منها ، وبالتالي فإن الخيارات المطروحة أمام القيادة الفلسطينية للمرحلة المقبلة يجب أن ترتكز إلى إستراتيجية سياسية جديدة ترسم الطريق نحو تجسيد الاستقلال والتحرر لا التمسك بخيار الاتفاقات الانتقالية الذي استمر بفعل الأمر الواقع ، وأبطلته حكومة الاحتلال الإسرائيلي واقعياً وعملياً بمسلسل التصعيد والإجراءات الاستيطانية وتهويد القدس وضمها".

وشدد علوش على ضرورة احترام المرجعيات الوطنية وقراراتها والعمل بما يعزز الشراكة الوطنية والعمل الوطني الموحد تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، وبذل مزيد من الجهود لإعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني استنادا لما تم إعلانه سابقاً بالدعوة لإجراء الانتخابات العامة " الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني" وانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تكرس الشراكة السياسية والتعددية السياسية.

أخبار ذات صلة

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال وما يجري اشتباك سياسي وإدارة أزمة

الهباش: لسنا متعاونين مع الاحتلال وما يجري اشتباك سياسي وإدارة أزمة

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

قيادي بـ "حماس": إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

الرجوب يتحدث عن محادثات القاهرة وسلاح المقاومة وقرار السلطة بعودة العلاقات مع إسرائيل

الرجوب يتحدث عن محادثات القاهرة وسلاح المقاومة وقرار السلطة بعودة العلاقات مع إسرائيل

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

وزيرة الصحة: بحثنا الإجراءات المطلوبة لشراء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: بحثنا الإجراءات المطلوبة لشراء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

إعلام إسرائيلي: السلطة قدمت عرضاً لدبلوماسيين غربيين بوقف الانضمام للمؤسسات الدولية ومراجعة المناهج التعليمية

إعلام إسرائيلي: السلطة قدمت عرضاً لدبلوماسيين غربيين بوقف الانضمام للمؤسسات الدولية ومراجعة المناهج التعليمية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

مركز فلسطين: استهداف الأطفال يتم بتعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني للاحتلال

قيادي بـ جبهة النضال&#34;: قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

قيادي بـ جبهة النضال": قرار إعادة مسار العلاقة مع الاحتلال تكريس للمرحلة الانتقالية

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

جمعية حسام: 170 طفلاً فلسطينياً معتقلون لدي الاحتلال يتعرضون لأبشع الانتهاكات

قيادي بـ &#34;حماس&#34;: إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

قيادي بـ "حماس": إرادة الأسير نائل البرغوثي أقوى من بوابات وأقفال السجون الإسرائيلية

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

(حرية): رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة التنفس الاصطناعي للقطاع ينذر بكارثة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان على حاجز بيت فوريك

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان على حاجز بيت فوريك

بيت لحم: قرار بإغلاق مدرسة بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مدرسة بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الداخلية&#34; بغزة: إيقاف خمسة مخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) خالفوا الحجر المنزلي

"الداخلية" بغزة: إيقاف خمسة مخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) خالفوا الحجر المنزلي

منوعات

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: الراقصة صوفينار&#34;تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز&#34;

شاهد: الراقصة صوفينار"تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز"

شاهد:&#34;ايش تبي مني&#34;جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد:"ايش تبي مني"جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

عربي

السودان تُصوّت لصالح قرار إسرائيلي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة

السودان تُصوّت لصالح قرار إسرائيلي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

قريباً.. نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً لغوتيريش إلى ليبيا

قريباً.. نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً لغوتيريش إلى ليبيا

إسرائيل توجه تحذيراً إلى لبنان بشأن مسألة &#34;ترسيم الحدود&#34;

إسرائيل توجه تحذيراً إلى لبنان بشأن مسألة "ترسيم الحدود"