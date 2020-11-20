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السودان تُصوّت لصالح قرار إسرائيلي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة

السودان تُصوّت لصالح قرار إسرائيلي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
صوّت السودان مساء الأربعاء، لصالح مقترح إسرائيلي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أسابيع على إعلان التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

ومر هذا المقترح الذي يُعنى بمجال الابتكار، مر بتأييد من أغلبية مؤلفة من 144 دولة. وعارض اقتراح، "ريادة أعمال التنمية المستدامة"، 26 دولة، من بينها إيران وسوريا، وفق ما نقل موقع (i24news).

ويركز القرار الإسرائيلي على الخطوات المطلوبة من كل دولة، لتشجيع ريادة الأعمال، ومساعدة الشركات المتضررة من انتشار وباء كورونا. ويركز القرار على الخطوات التي يجب اتخاذها، حتى يتمكن كل بلد، من التمتع بمزايا الابتكار وبناء اقتصاد متقدم، يقوم على المساواة. 

ووفقًا لدراسة أجرتها وزارة المخابرات الإسرائيلية، فإن الدول الإفريقية صوتت لصالح إسرائيل في حالات قليلة جدا، في قضايا تخص الصراع العربي الإسرائيلي منذ العام 1990. 

ويعود السبب بذلك إلى أن هذه الدول، تعمل في إطار "تصويت موُحّد"، مع الفلسطينيين وضد اسرائيل. 

ووجدت الدراسة، أنه يمكن لإسرائيل التأثير، وفي فترة زمنية سريعة نسبيًا، على بعض الدول الأفريقية، لتغيير طريقة تصويتهم في الأمم المتحدة، ولكن يجب أولاً، ضمان تعزيز المصالح المشتركة لهم. 

وأظهرت الدراسة، أنه يجب على إسرائيل تحسين علاقة توغو ورواندا وجنوب السودان والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مع الولايات المتحدة. 

وأوضحت الدراسة، أنه يمكن لإسرائيل التعاون مع هذه الدول، في مجالات الأمن والحرب على الإرهاب، وبناء البنية التحتية، واستخدام الموارد الطبيعية والتكنولوجيا.

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