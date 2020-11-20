قوات الاحتلال تعتقل شابًا بعد الاعتداء عليه في القدس

وفي سياق آخر حررت قوات الاحتلال غرامات مالية للعديد من المقدسيين بالقرب من كنيسة الجثمانية في القدس.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، شابا مقدسيا بعد الاعتداء عليه بالضرب داخل البلدة القديمة في مدينة القدس.وأفادت مصادر في القدس، بأنّ العديد من جنود الاحتلال استوقفوا أحد الشبان في أزقة البلدة القديمة قبل أن ينهالوا عليه بالضرب ومن ثم تكبيله واعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.ووثقت كميرا هاتف محمول لأحد المقدسيين لحظة الاعتداء على الشاب وتكبيله ورميه أرضه، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).