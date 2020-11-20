شؤون فلسطينية

الرجوب يتحدث عن محادثات القاهرة وسلاح المقاومة وقرار السلطة بعودة العلاقات مع إسرائيل

الرجوب يتحدث عن محادثات القاهرة وسلاح المقاومة وقرار السلطة بعودة العلاقات مع إسرائيل
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، مساء اليوم الجمعة: إن جميع القوى الفلسطينية، مدركة لأهمية إنهاء حالة الانقسام.

وأضاف في تصريحات لقناة (الميادين): أن اجتماع القاهرة ناقش أدق التفاصيل، معرباً عن أمله من استئناف الحوار مع حركة حماس، في أقرب وقت لازالة الفجوات.

وتابع: أن حوار القاهرة كان ايجابياً، وحركة فتح غير مدانة لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات وأوضاع غزة.

وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن مسار الحوار هو "قرار استراتيجي بالنسبة لنا كطريق وحيد لإقامة دولتنا الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "إثارة مواضيع اعتراف الفصائل بإسرائيل هدفه بتسميم أجواء المصالحة".

وفيما يتعلق بسلاح الفصائل، قال الرجوب: إننا "نسعى لبناء نظام سياسي واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد وشرطي واجد، ولكن من خلال حوار له علاقة بوجودنا".

وأضاف: لم نطلب من أحد تسليم السلاح، وعندما يصبح هناك دولة فلسطينية، بالتأكيد النظام البرلماني لن يسمح بأن يكون هناك ميليشيات مسلحة، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم استخلاص العبر مما حدث عام 2007.

وجدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تأكيده: إن تسليم سلاح الفصائل غير مطروح الآن ولن يكون مطروحاً في المستقبل، ولكن في حال أصبحت هناك دولة فلسطينية، بالتأكيد أنه يفترض بأن يكون لهذه الدولة سلطة واحدة وسلاح واحد، وهذا سيكون نتاج لسياسة برلمان منتخب.

وفيما يتعلق بقرار السلطة الأخير عودة العلاقات مع إسرائيل، قال الرجول: إن الخطوة الأخيرة آمل ألا تحملوها أكثر مما لا تحتمل، و"هذه الخطوة لها علاقة باستعادة أموالنا".

وتابع: علاقتنا مع الاحتلال ما زالت قائمة على الاصطدام، ورسالتي للفصائل العمل الوطني: ثقوا بنا ونحن موجودون على ساحة المعركة والميدان، ونحن منفتحون على كل النقد لخطواتنا التكتيكية، وآمل بأنه بدلا من تبادل الاتهامات أن نعود إلى اعلان إصدار المراسيم، لانتخاب برلمان منتخب، ليتعامل معه العالم.

وشدد الرجوب على أن السلطة لم تتأثر بانتخاب جو بايدن، ونحن ملتزمون بإنهاء الانقسام والشراكة على نفس الأسس والرؤى والآليات.

وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: أن "فريق بايدن تواصل معنا قبل الانتخابات وأبلغناه استعدادنا لبحث أي شيء إلا مسألة الوحدة".

وقال الرجوب: إن حركة حماس طرحت الشراكة لمواجهة الضم فقط بينما نحن طرحنا الشراكة في كل الشؤون السياسية، لافتاً إلى بعض الأخوة لدى حماس متشكك من ناحية المصالحة وبعضهم سعيد بالوضع الحالي.

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