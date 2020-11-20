نابلس: الاحتلال يعتقل شاباً من مخيم الفارعة أثناء مروره على حاجز زعترة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس، أثناء مروره على حاجز زعترة، جنوب نابلس.



وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة: إن الاحتلال اعتقل الشاب محمد صلاح عليان أثناء مروره على الحاجز.