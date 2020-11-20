شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: بحثنا الإجراءات المطلوبة لشراء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: بحثنا الإجراءات المطلوبة لشراء اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن اللجنة الوطنية لمجموعة "كوفاكس"، بحثت الإجراءات المطلوبة لشراء الطعم المضاد لفيروس (كورونا).

ومجموعة "كوفاكس العالمية COVAX Facility" هي ذراع منظمة الصحة العالمية للقاح (كورونا).

جاء ذلك في اجتماع للجنة الوطنية لـ "كوفاكس" عبر تقنية التراسل عن بعد، ترأسته وزيرة الصحة وضم ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء (سكرتيراً)، منظمة الصحة العالمية ومنظمة (يونسيف) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ووزارة المالية، ووزارة الإعلام، وممثل عن اللجنة الوبائية.

وقالت وزيرة الصحة: إن هذا الاجتماع ناقش الإجراءات المطلوبة، من ناحية لوجستية ومالية لشراء أي طعم مضاد لفيروس (كورونا) تقره منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الكيلة: أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم لغاية السابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث ستقدم كافة الوثائق اللازمة لكل من منظمة الصحة العالمية ومؤسسة التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI، لضمان حصول فلسطين على المطاعيم الكافية ضد فيروس (كورونا)، وجزء من التمويل.

وكانت وزيرة الصحة شاركت يوم أمس في اجتماع عبر (فيديو كونفرنس)، في اجتماع "كوفاكس، وذلك لبحث اخر المستجدات للقاح فيروس (كورونا) من حيث التصنيع والتوزيع وسلسلة التبريد والنقل وأيضا التمويل، والذي يضم العديد من الدول والمنظمات الدولية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية ومؤسسة التحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI.

وبحث الاجتماع آليات توفير وتصنيع عدد من اللقاحات، وآلية توزيعها بالتساوي بين دول العالم، من أجل حصول مختلف الدول عليه في ذات الوقت، وبنسب متساوية، لحماية المواطنين من مرض (كوفيد-19)، لا سيما العاملين في القطاع الصحي وكبار السن والذين يعانون من آمراضٍ مزمنة.

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