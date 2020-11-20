قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان على حاجز بيت فوريك

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، ثلاثة شبان أثناء مرورهم عبر حاجز بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبة يستقلها ثلاثة شبان من بلدة بيت فوريك قبل أن تقدم على اعتقالهم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال منعت ظهر اليوم المواطنين ممن هم ليسوا من سكان القرى المحيطة من المرور عبر الحاجز.