بيت لحم: قرار بإغلاق مدرسة بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الجمعة، إغلاق مدرسة، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وقرر مديرية التربية والتعليم قررت إغلاق مدرسة "تراسنطة الثانوية" لمدة أسبوع بعد إصابة معلمين اثنين وثلاثة طلاب.



وأضافت المديرية، أن هذا الإجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين وأخذ العينات.