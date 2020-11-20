"الداخلية" بغزة: إيقاف خمسة مخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) خالفوا الحجر المنزلي
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، خمسة مخالطين مخالفين للحجر المنزلي.
أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، خمسة مخالطين مخالفين للحجر المنزلي.
وأكدت اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها أحالت المخالطين المخالفين، إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، حيث تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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