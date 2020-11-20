"الداخلية" بغزة: إيقاف خمسة مخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) خالفوا الحجر المنزلي





وأكدت اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها أحالت المخالطين المخالفين، إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، حيث تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

رام الله - دنيا الوطنأوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، خمسة مخالطين مخالفين للحجر المنزلي.