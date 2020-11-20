فريق بايدن الانتقالي: إدارة ترامب لم تتواصل معنا للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب فريق جو بايدن الانتقالي، اليوم الجمعة، عن أمله بأن تصدق إدارة الخدمات العامة على فوز الرئيس المنتخب، حتى "يحصل على المعلومات الضرورية لمباشرة عمله".



وأضاف الفريق في تصريحات نقلته قناة (سكاي نيوز) عربية: أن إدارة ترامب "لم تتواصل معنا بأي شكل من الأشكال للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية".



وتابع فريق بايدن الانتقالي: أن الرئيس المنتخب قد يعلن عن تشكيلة حكومته بحلول عيد الشكر، حيث ستكون الحكومة متنوعة بحيث تمثل جميع أطياف المجتمع الأميركي.