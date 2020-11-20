الإعلام الإسرائيلي ساخراً: عاصفة رعدية الآن فوق القطاع.. هل أُطلق البرق للتصرف بشكل لائق؟





وأرفقت هذه الوسائل صوراً تفيد بأن هناك عواصف رعدية مصحوبة ببرق في طريقها لقطاع غزة، في إشارة إلى البرق الذي أدى وفق رواية الجيش، لإطلاق صاروخين الأسبوع الماضي اتجاه إسرائيل.



وقال الصحفي، اليؤور ليفي من صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن: عاصفة رعدية الآن فوق قطاع غزة، متسائلاً: "برأيكم هل تم إطلاع البرق للتصرف بشكل لائق، لأنه في نهاية الأسبوع الحالي لا توجد ذكرى اغتيال ...؟".



في السياق، أفاد الصحفي، أور هيلار: إن هناك طقساً عاصفاً مصحوباً ""ببرق"" الليلة فوق قطاع غزة، بحسب صورة الرادار.



وتأتي سخرية وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد تقارير صحفية، أفادت بأن الجيش الإسرائيلي أصبح أكثر اقتناعا بأن إطلاق الصاروخين في الليلة بين السبت والأحد الماضيين، كان بالفعل نتيجة لصاعقة برق، أصابت نظام الكهرباء أو صندوق التفعيل المستخدم لإطلاق الصواريخ.









رام الله - دنيا الوطنسخرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الجمعة، من رواية الجيش الإسرائيلي، بشأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الأسبوع الماضي.