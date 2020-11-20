الشرطة بغزة تنهي 20 تجمعاً مخالفاً لمواطنين خلال 24 ساعة الماضية













رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة بغزة، اليوم الجمعة، إنها أنهت 20 تجمعاً مخالفاً لمواطنين خلال 24 ساعة الماضية، من بينها أفراح وبيوت عزاء.كما أوقفت الشرطة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 26 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال المسائي.