"المرور" بغزة: تحرير 164 مخالفة بحق مركبات خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، اليوم الجمعة، أنها حررت 164 مخالفة بحق مركبات لعدم التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، خلال 24 ساعة الماضية.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم حجز ست مركبات خالفت حظر التجوال المسائي.



كما حررت إدارة المرور والنجدة، 38 مخالفة لمركبات أخرى مخالفة لحظر التجوال.