الشرطة: إغلاق 28 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة بمحافظات غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت المباحث العامة التابعة للشرطة بغزة، 28 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة بمحافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أوقفت المباحث 27 من أصحاب المحال المخالفة الذين تكررت مخالفتهم لإجراءات الوقاية والسلامة.



ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد حررت المباحث تعهدات بحق 94 محلاً ومنشأة مخالفة أخرى.