ولاية جورجيا تصادق رسمياً على فوز جو بايدن بأصوات الولاية
رام الله - دنيا الوطن
صدقت ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، رسمياً على فوز المرشح الديمقراطي، لانتخابات الرئاسة جو بايدن، بأصوات الولاية.
صدقت ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، رسمياً على فوز المرشح الديمقراطي، لانتخابات الرئاسة جو بايدن، بأصوات الولاية.
ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فإن التصديق على الفوز، جاء بعد إعادة فرز الأصوات يدوياً في الولاية.
وكان مستشار بايدن القانوني، قال اليوم الجمعة: إن حملة الرئيس دونالد ترامب، خسرت 28 قضية حتى الآن، وخسرت أيضا محامين ضمن فريقها.
وأضاف في مؤتمر صحفي: أن حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات، مشدداً على أن الانتخابات كانت نزيهة ودعاوى ترمب القضائية فشلت.
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