ولاية جورجيا تصادق رسمياً على فوز جو بايدن بأصوات الولاية

ووفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، فإن التصديق على الفوز، جاء بعد إعادة فرز الأصوات يدوياً في الولاية.

وكان مستشار بايدن القانوني، قال اليوم الجمعة: إن حملة الرئيس دونالد ترامب، خسرت 28 قضية حتى الآن، وخسرت أيضا محامين ضمن فريقها.



