الخليل: لجان الصحة توجه التنبيه الشديد لـ 9 منشآت غير ملتزمة



وتم زيارة ومتابعة 205 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 190 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان ست منشآت غير ملتزمة باجراءات السلامة، كما

وجهت التنبيه الشديد لـ تسع منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية بالمحافظة.