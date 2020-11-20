نابلس: تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وتوزعت الوفيات وفق تصريح للمحافظة على (فيسبوك)، في مدينة نابلس وقرى تل وعورتا وقريوت.



وكانت المحافظة سجلت خلال 24 ساعة الماضية،201 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات النشطة في المحافظة إلى 1846 إصابة.



كما ستجتمع اللجنة العليا في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 القادمة، لدراسة التوصيات المناسبة لرفعها للحكومة، بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالمحافظة.

رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة نابلس، اليوم الجمعة: إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.