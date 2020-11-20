قلقيلية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة، في مدينة قلقيلية، بواقع سبع إصابات، و"سنيريا"، بواقع إصابة واحدة، و"عزون"ن بواقع إصابة واحدة، و"جينصافوط"، بواقع سبع إصابات، و"كفر قدوم"، بواقع إصابة واحدة، و"فرعتا"، بواقع إصابة واحدة.



كما أعلنت المحافظة تعافي 31 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 20/11/202 هي 227 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 18 إصابة من المخالطين.