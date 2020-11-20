تركيا تسجل ارتفاعاً يومياً غير مسبوق بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 140 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس، 12084 حالة، منذ بدء تفشيه.



كما أعلنت الوزارة تسجيل 5103 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إلى 435273.





رام الله - دنيا الوطنسجلت تركيا اليوم الجمعة، ارتفاعاً يومياً غير مسبوق، في عدد ضحايا فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).