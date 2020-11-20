"الخارجية" لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالخارج

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة: إنه لم تسجل أية حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم، ليستقر العدد عند 304 حالات وفاة.



وأوضحت في بيانها اليومي حول فيروس (كورونا)، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عدد الإصابات ارتفع إلى 7109 إصابات في صفوف جالياتنا، بعد تسجيل 26 في أميركا وثلاث في تركيا وواحدة في باكستان.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في كل من ميتشيغن وواشنطن وفيلادلفيا واوهايو ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 4436 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى تركيا، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 37 إصابة.



كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث.