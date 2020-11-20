نابلس: مستوطنون ينصبون خيمة وخزانات مياه فوق اراضي جالود

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نصب مستوطنون، اليوم الجمعة، خيمة ووضعوا خزانات مياه فوق أراضي قرية جالود جنوب محافظة نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين نصبوا خيمة ووضعوا خزانات مياه وسياجا حول المنطقة الواقعة فوق جبل النجمة جنوب أراضي جالود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف أن هذه المنطقة تبعد مئات الأمتار عن مدرسة البلدة، موضحا أن هذا مؤشر على نية المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.