حماس: حديث فتح عن اهتمامها بمسار المصالحة يتعارض مع سلوك قيادتها

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذا السلوك تجسد أخيراً بقرار السلطة العودة للعمل بالاتفاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني مع جيشه.

وطالبت حماس السلطة بـ "العودة لمربع الإجماع الوطني والتراجع عن عودتها للتنسيق الأمني".

وأكد الرئيس محمود عباس أمس الخميس، أن خيار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة، هو خيار استراتيجي لا رجعة عنه، بالنسبة لحركة (فتح) وأطرها، مشدداً على أن (فتح) ملتزمة بالتفاهمات كافة، التي تحققت في حوارات اسطنبول والدوحة وبيروت ودمشق، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتفاهمات اسطنبول بين حركتي (فتح) و(حماس) التي صادقت عليها فصائل العمل الوطني كافة.



