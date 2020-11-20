نتنياهو: توصلنا لتفاهمات مع شركة "استرازينيكا" لشراء عشرة ملايين جرعة من لقاحها
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حكومته توصلت إلى تفاهمات مع شركة الأدوية البريطانية (أسترازينيكا).
وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن التفاهمات تقضي لشراء عشرة ملايين جرعة من لقاحها الخاص بفيروس (كورونا) للجمهور الإسرائيلي.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حكومته توصلت إلى تفاهمات مع شركة الأدوية البريطانية (أسترازينيكا).
وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن التفاهمات تقضي لشراء عشرة ملايين جرعة من لقاحها الخاص بفيروس (كورونا) للجمهور الإسرائيلي.
وتابع نتنياهو: "سنواصل العمل كي نضمن بأننا سنحصل على أكبر عدد ممكن من اللقاحات لأكبر عدد ممكن من المواطنين من أكبر عدد ممكن من المصادر وفي أسرع وقت ممكن".
وكان نتنياهو أعلن قبل أسبوع أنه اتفق مع شركة "فايزر" الأمريكية، لشراء ثمانية ملايين جرعة من لقاحها.
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