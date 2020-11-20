الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مساحات من أراضي المواطنين الزراعية في قريتي اللبن الشرقية وقريوت جنوب نابلس، والواقعة بمحاذاة بؤرتي (جفعات هروئيه) و(جفعات هرئيل) الاستيطانيتين.



وأفادت مصادر محلية أن جرافتين ضخمتين تابعتين للاحتلال اقتحمتا المنطقة تحت حماية الاحتلال، وشرعتا في تجريف أراضي تم مصادرتها وسرقتها سابقا، ومنعت أصحابها من الوصول إليها، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



