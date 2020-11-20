الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





ووفق وزارة الصحة، فإنه تم تسجيل 63 وفاة و4940 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك، يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 2.116 وفاة، والإصابات إلى 174.335 إصابة، منذ بدء الجائحة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الجمعة، تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).