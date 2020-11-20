حملة بايدن: ترامب خسر 28 قضية حتى الآن وهو بوضع قانوني ميؤوس منه

بايدن ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار الرئيس المُنتخب جو بايدن القانوني، اليوم الجمعة: إن حملة الرئيس دونالد ترامب، خسرت 28 قضية حتى الآن، وخسرت أيضا محامين ضمن فريقها.



وأضاف في مؤتمر صحفي: أن حملة ترامب تحاول بشتى الطرق عرقلة مصادقة الولايات على نتائج الانتخابات، مشدداً على أن الانتخابات كانت نزيهة ودعاوى ترمب القضائية فشلت.



وتابع: أن انهياراً تاماً حدث لقضايا ترمب بشأن الطعن في الانتخابات، مشيراً إلى أن دائرة الأمن القومي توصلت إلى أن الانتخابات كانت آمنة.