"الصحة" بغزة: نحن أمام مشهد ينذر بالأسوء أمام استهتار المواطنين وتخوفٌ من موجة أشد



وأشار القدرة إلى أن القدرة السريرية بدأت تنحصر في المستشفيات التي تعالج مصابي (كورونا) جراء زيادة الإصابات، و"بتنا نستقبل مئات الحالات في المستشفيات جراء سرعة تفشي الوباء بعدما كنا نستقبل العشرات".



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة: إن هناك 100 سرير عناية مركزة، يشغلها أكثر من 60 مريضاً، "وكلما زادت الإصابات سيزيد الضغط على غرف العناية المركزة".



وشدد على أن هناك تخوفاً من موجة جديدة أشد مع قدوم فصل الشتاء، "والمهم الأن وعي المواطن وهي بسيطة تتمثل بلبس الكمامة والتباعد الجسدي".



وأضاف القدرة: أن هناك نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية في الوضع العادي ومع جائحة كورونا فنحن الان في حالة عجز كبير، ونحن على تواصل مع جميع الاطراف لتلبية اجتياجاتنا أمام الجائحة.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة د. أشرف القدرة ،إن هناك زيادة واضحة بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)، وهذا يدلل على انتشار كامل للفيروس بالقطاع.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت القدس): أن الأرقام الكبيرة تضغط على النظام الصحي بغزة، ونحن أمام مشهد ينذر بالأسوء أمام استهتار المواطنين.