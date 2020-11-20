قوات الاحتلال تستولي على مواد بناء بقرية الولجة شمال غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مواد بناء في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.



وأفاد الناشط إبراهيم عوض الله، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واستولت على مواد بناء "طوب وإسمنت، وحديد، وحجارة"، كانت مخصصة لبناء الطابق الثالث من مستوصف القرية.



وأضاف عوض الله، ان الاحتلال الإسرائيلي أخطر المستوصف مرات عدة بوقف البناء، بحجة عدم الترخيص.