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بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الجمعة، إغلاق مديرية الاقتصاد الوطني، بسبب ظهور إصابات بين الموظفين بفيروس (كورونا).

وأفاد حميد، بأنه تقرر إغلاق المديرية حتى مساء الاثنين المقبل، لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.

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