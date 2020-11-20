قريباً.. نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً لغوتيريش إلى ليبيا





يشار إلى ملادينوف يتولى حالياً، ومنذ عدة سنوات، منصب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.





ومن المقرر أن تنتهي فترة ولايته خلال الشهرين المقبلين، حيث يشعر مسؤولون إسرائيليون بالقلق، من الشخص الذي سيخلفه، ولم تعرف هويته بعد.

رام الله - دنيا الوطنأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن بنيته تعيين، نيكولاي ملادينوف، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).