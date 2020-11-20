الكشف عن منظومة حماية متطورة يفحصها الجيش الإسرائيلي بمحيط قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، إن الجيش يفحص في هذه الأيام على حدود قطاع غزة، منظومة حماية الكترونية حديثة ومتطورة، تعتمد على ردارات حساسة تقوم بمراقبة ما يجري في محيط السياج الأمني.



وأضافت: أن المنظومة انها قادرة على رصد حركات مشبوهة بما في ذلك تحرك الأحجار الموجودة على سطح الأرض مما قد ينذر بحفر أنفاق، مشيرة إلى أنه سيتم تعزيز الحماية هناك بطائرات صغيرة مسيرة مزودة بوسائل قتالية، وكذلك بروبوتات عسكرية مزودة بكاميرات ورشاشات.



ووفق إذاعة (كان)، فإنه يتم فحص المنظومة الالكترونية قرب الجدار المخيط بشمال قطاع غزة، فيما قال إن هذه المنظومة ليست بديلا عن المحاربين المرابطين في المنطقة.



وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أش الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، يُكمل استعداداته لعملية عسكرية في قطاع غزة.



وقال المراسل العسكري للقناة، نير دفوري: "يُعرّف الجيش الإسرائيلي، الساحة الجنوبية (غزة) بأنها الأكثر تفجراً، ويمكن أن تنفجر الأوضاع في أي لحظة".



وتابع: "وفقاً لهذا التقييم، تستكمل قيادة المنطقة الجنوبية حالياً استعدادها لعملية عسكرية، والتي تشمل الموافقة على الخطط العملياتية وتحديثها، والتدريب للقوات النظامية والاحتياط"، مشيراً إلى أنه بالفعل، تم اختيار اسم العملية العسكرية التالية، إذا حدثت.