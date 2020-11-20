إصابة طفل بعيار معدني خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفل برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية، أن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما أصيب بعيار مطاطي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، نقل إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالطفيفة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



