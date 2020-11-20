إسرائيل توجه تحذيراً إلى لبنان بشأن مسألة "ترسيم الحدود"



وكان لبنان وإسرائيل قد اختتما الأسبوع الماضي جولة ثالثة من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقررا عقد جولة رابعة في بداية كانون الأول/ ديسمبر المقبل



رام الله - دنيا الوطناتهمت إسرائيل، اليوم الجمعة، لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين في البحر المتوسط.وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتص في تغريدة على (تويتر): إن لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات.وأضاف أن موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضا مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وحذر شتاينتص من احتمال أن تصل المحادثات إلى طريق مسدود، وبالتالي عرقلة مشاريع التنقيب عن مصادر الطاقة في عرض البحر.وتابع: أن من يريد الازدهار لهذه المنطقة ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة، مؤكدا أن "أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة"، وفق تعبيره.وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، بحسب ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لوري هايتيان لوكالة (فرانس برس).ونفى لبنان تصريحات شتاينتص، اليوم الجمعة، بأن بيروت "بدلت مواقفها في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات.وأكد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية، أن تصريحات شتاينتص غير صحيحة، لأن موقف لبنان ثابت فيما يخص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري.