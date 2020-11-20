قيادي بالجهاد الإسلامي يعلق على ارتفاع معدل الإصابات بفيروس (كورونا) بالقطاع





وأعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و754 إصابة بفيروس (كورونا)، فيما أجري 3142 فحص مخبري، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سجل 205 حالة تعافي جديدة، من بين المصابين.

رام الله - دنيا الوطنعلق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، اليوم الجمعة، على ارتفاع معدل الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع.وقال في تصريحات لإذاعة (القدس): "دائماً نحن نُسلِّم بأمر الله، ولا نعترض على قضائه، لكن في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد المصابين بفيروس (كوفيد-19)، نُهيب بأهلنا وأبناء شعبنا الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات التي تُبعد - بإذن الله وعونه- خطر الفايروس القاتل، نزولاً عند قول الله تعالى: "ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة".وأضاف عزام: كما نُهيب بالجميع أن يتعاونوا مع الجهات الرسمية المُختصة لحماية مجتمعنا وشعبنا، امتثالاً لقول الله تعالى: "وتعاونوا على البِر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".وشدد على أن هذا الأمر يدخلُ في إطار المسؤوليةِ الشرعية، والأخلاقية، والاجتماعية، والوطنية، ونحن على يقينٍ بأن رحمةَ الله واسعة، عندما نقوم بواجباتنا، ونُحافظ على سلامة أنفسنا، وعائلاتنا، وشعبنا.. والله خير حافظًا.