إصابة شاب برصاصة معدنية بالرأس بقمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم









رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار معدني في الراس خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من (17 عاماً) والتي خرجت تنديدا بزيارة وزير خارجية الولايات المتحدة للمستعمرة المقامة على اراضي مدينة البيرة.وأوضح الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة واعتلى اسطح منازل المواطنين واطلق وابلا كثيفا من الرصاص المعدني مما أدى لإصابة شاب يبلغ من العمر 20 عاما بعيار معدني في رأسه نقل على اثرها الى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لتلقي العلاج.واشار شتيوي ان العشرات اصيبوا بالاختناق الشديد جراء قنابل الغاز التي اطلقها الجنود، مؤكدا اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الذين ردوا بالحجارة واشعال الاطارات المطاطية.وبين شتيوي ان جيش الاحتلال دفع باكثر من 50 جنديا لاقتحام البلدة من اكثر من جهة ونصب كمائن في منازل مهجورة الا انه تم كشفها دون تسجيل اعتقالات الامر الذي دفع بهم لملاحقة الشبان مما ادى لوقوع مواجهات تركزت في محيط مسجد عمر بن الخطاب.