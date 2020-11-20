إصابة القيادي في حركة حماس يونس الأسطل وعائله بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب القيادي في حركة حماس، يونس الأسطل، وعائلته، بفيروس (كورونا).



وقالت الصفحة الرسمية، للقيادي الأسطل، عبر موقع (فيسبوك): "دعواتكم بالشفاء التام والعاجل لشيخنا يونس بعد تأكد إصابته بكورونا وعائلته، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يُعجل بدفع هذا البلاء".



يذكر، أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة، و754 إصابة بفيروس (كورونا) في 24 ساعة الماضية.