عائلة مروان البرغوثي تهدّد بكشف وثائق خطيرة

وختم :"عهدنا لك أن لا نخاف ولا نتراجع واللي بده يصير يصير.. البلد هي لن تكون لزمرة الفاسدين مهما طال وقتهم".









رام الله - دنيا الوطنهددت عائلة مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، والمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 19 عاماً، بكشف وثائق خطيرة تؤكّد تورط بعض "الفاسدين" في منع الإفراج عنه من سجون الاحتلال.وقال قسام، نجل مروان البرغوثي على صفحته عبر موقع (فيسبوك): "يا الله شو احنا بحاجتك، فعلاً كنت الأجرأ في مجابهة الاحتلال ولكن الأهم أنك كنت دائماً مجابهاً للفساد والفاسدين، رغم كل ما نراه اليوم لا يوجد قائد واحد من صف أول أو ثاني يجرؤ على فعل أي شيء... اللي خايف عراتبه واللي خايف عمنصبه أصبحنا كلنا كالخراف.. واللي بمعي بصوت عالي بعتقلوا وبهينوا وبشوهوا صورته".وأضاف: "أعلم أن اللحظة التي تضع قدمك فيها خارج السجن ستكون لحظة الرعب الأكبر للزمرة الفاسدة.. وقريباً باذن الله سنضع أيدينا على وثائق ونشرها تبين تورط بعض الخونة الفاسدين بمنع الإفراج عنك بشكل رسمي وتبين تورطهم باعتقال مناضلين كثر .. والأهم ملف إفشال الاضراب الأكبر في ٢٠١٧ ومن يقف خلفه بالوثائق.. "