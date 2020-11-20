عاجل

  • إصابة شاب برصاصة معدنية بالرأس والعشرات بالاختناق في قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

  • وزارة الصحة الروسية: المرحلة الثالثة من اختبار لقاح "سبوتنيك V" أظهرت كفاءة عالية للغاية

شؤون فلسطينية

سائد ازريقات: تقسيط مستحقات الموظفين جريمة وسيكون لنا موقف على الأرض

سائد ازريقات: تقسيط مستحقات الموظفين جريمة وسيكون لنا موقف على الأرض
سائد إزريقات
رام الله - دنيا الوطن
طالب سائد إزريقات، الأمين العام لاتحاد المعلمين، الجمعة، الحكومة بصرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة، واصفاً تقسيطها بـ "الجريمة" و"الممنوع".

وقال إزريقات، عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "نقولها عالياً للجميع لقد صبر الموظف على هذه الأزمة أكثر مما يعتقد البعض، وتحمل كل الصعاب لكنه التزم بقرار القيادة الفلسطينية، وحقه عليكم الآن أن يتم دفع كامل مستحقاته دفعة واحدة عند تحويل أموال المقاصة".

وأضاف: "لا يحق لأي شخص أن يقوم بالتقسيط، لأن الضرر الواقع على الموظف من صرف أنصاف الرواتب نحتاج لسنوات لمعالجته فيكفي ما حدث لنا".

وتابع: "البنوك تستطيع أن تنتظر، والقطاع الخاص يستطيع أن ينتظر، أما نحن فلن ننتظر اكثر مما انتظرنا لصرف رواتبنا ومستحقاتنا".

وقال إزريقات موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء: "في الاجتماع السابق مع دولتكم في مقر مجلس الوزراء تم الاتفاق معكم على صرف كامل المستحقات دفعة واحدة إذا تم تحويل المقاصة وفور انتهاء الأزمة المالية وهذا حق للموظفين وكلنا ثقة بك وبوعدك".

وتابع إزريقات، موجهاً رسالة أخرى لوزير المالية، شكري بشارة: "في الاجتماع السابق مع معاليكم في مقر وزارة المالية تم الاتفاق معكم على صرف المستحقات دفعة واحدة عند تحويل المقاصة وأن هذا توجهكم في وزارة المالية ونحن ننتظر قراركم الواضح في هذا المجال وان لا يترك القرار للمحللين والمقسطين لمستحقات الموظفين".

وأكد إزريقات، التزام الاتحاد بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، مطالباً إياها الالتزام بذات الاتفاق.

وختم: "إننا في اتحاد المعلمين نتابع ما سيصدر خلال الأيام القادمة من وزارة المالية ، وإذا تم تجاوز ما تم الاتفاق عليه سيكون هناك موقف للاتحاد على الأرض".


أخبار ذات صلة

إصابة طفل بعيار معدني خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابة طفل بعيار معدني خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

طالع: &#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي (كورونا) بالقطاع ليوم الجمعة

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لتفشي (كورونا) بالقطاع ليوم الجمعة

إصابة القيادي في حركة حماس يونس الأسطل وعائله بفيروس (كورونا)

إصابة القيادي في حركة حماس يونس الأسطل وعائله بفيروس (كورونا)

عائلة مروان البرغوثي تهدّد بكشف وثائق خطيرة

عائلة مروان البرغوثي تهدّد بكشف وثائق خطيرة

الشعبيّة: التهديدات الأمريكيّة حول حملات مقاطعة الاحتلال عدوان جديد لن يحقق أهدافه

الشعبيّة: التهديدات الأمريكيّة حول حملات مقاطعة الاحتلال عدوان جديد لن يحقق أهدافه

فلسطين: ثماني وفيات و1472 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: ثماني وفيات و1472 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قيادة (حماس) تعقد اجتماعاً خاصاً برئاسة هنية لمناقشة التطورات الأخيرة وملف المصالحة

قيادة (حماس) تعقد اجتماعاً خاصاً برئاسة هنية لمناقشة التطورات الأخيرة وملف المصالحة

تسجيل 558 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال الدورة الصباحية ليوم الجمعة

تسجيل 558 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال الدورة الصباحية ليوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة طفل بعيار معدني خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

إصابة طفل بعيار معدني خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الشعبيّة: التهديدات الأمريكيّة حول حملات مقاطعة الاحتلال عدوان جديد لن يحقق أهدافه

الشعبيّة: التهديدات الأمريكيّة حول حملات مقاطعة الاحتلال عدوان جديد لن يحقق أهدافه

تسجيل 558 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال الدورة الصباحية ليوم الجمعة

تسجيل 558 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال الدورة الصباحية ليوم الجمعة

عشراوي: وسم منتجات المستوطنات بأنها &#34;صنعت في إسرائيل&#34; تواطؤ في سرقة الأراضي الفلسطينية

عشراوي: وسم منتجات المستوطنات بأنها "صنعت في إسرائيل" تواطؤ في سرقة الأراضي الفلسطينية

مجلس الإفتاء الأعلى يدين خطط سلب الجزء الشرقي من المسجد الأقصى المبارك

مجلس الإفتاء الأعلى يدين خطط سلب الجزء الشرقي من المسجد الأقصى المبارك

حماس في ذكرى استشهاد القسام: نفخر بأن حمل جهازنا العسكري اسم هذا البطل

حماس في ذكرى استشهاد القسام: نفخر بأن حمل جهازنا العسكري اسم هذا البطل

حمد تؤكد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي

حمد تؤكد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي

أبو بكر: جنرال الصبر نائل البرغوثي يدخل عقده الخامس في سجون الظلم الإسرائيلية

أبو بكر: جنرال الصبر نائل البرغوثي يدخل عقده الخامس في سجون الظلم الإسرائيلية

منوعات

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: الراقصة صوفينار&#34;تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز&#34;

شاهد: الراقصة صوفينار"تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز"

شاهد:&#34;ايش تبي مني&#34;جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد:"ايش تبي مني"جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

عربي

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تُعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تُعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين