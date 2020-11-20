سائد ازريقات: تقسيط مستحقات الموظفين جريمة وسيكون لنا موقف على الأرض

طالب سائد إزريقات، الأمين العام لاتحاد المعلمين، الجمعة، الحكومة بصرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة، واصفاً تقسيطها بـ "الجريمة" و"الممنوع".









رام الله - دنيا الوطنوقال إزريقات، عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "نقولها عالياً للجميع لقد صبر الموظف على هذه الأزمة أكثر مما يعتقد البعض، وتحمل كل الصعاب لكنه التزم بقرار القيادة الفلسطينية، وحقه عليكم الآن أن يتم دفع كامل مستحقاته دفعة واحدة عند تحويل أموال المقاصة".وأضاف: "لا يحق لأي شخص أن يقوم بالتقسيط، لأن الضرر الواقع على الموظف من صرف أنصاف الرواتب نحتاج لسنوات لمعالجته فيكفي ما حدث لنا".وتابع: "البنوك تستطيع أن تنتظر، والقطاع الخاص يستطيع أن ينتظر، أما نحن فلن ننتظر اكثر مما انتظرنا لصرف رواتبنا ومستحقاتنا".وقال إزريقات موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء: "في الاجتماع السابق مع دولتكم في مقر مجلس الوزراء تم الاتفاق معكم على صرف كامل المستحقات دفعة واحدة إذا تم تحويل المقاصة وفور انتهاء الأزمة المالية وهذا حق للموظفين وكلنا ثقة بك وبوعدك".وتابع إزريقات، موجهاً رسالة أخرى لوزير المالية، شكري بشارة: "في الاجتماع السابق مع معاليكم في مقر وزارة المالية تم الاتفاق معكم على صرف المستحقات دفعة واحدة عند تحويل المقاصة وأن هذا توجهكم في وزارة المالية ونحن ننتظر قراركم الواضح في هذا المجال وان لا يترك القرار للمحللين والمقسطين لمستحقات الموظفين".وأكد إزريقات، التزام الاتحاد بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، مطالباً إياها الالتزام بذات الاتفاق.وختم: "إننا في اتحاد المعلمين نتابع ما سيصدر خلال الأيام القادمة من وزارة المالية ، وإذا تم تجاوز ما تم الاتفاق عليه سيكون هناك موقف للاتحاد على الأرض".