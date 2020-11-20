شؤون فلسطينية

فلسطين: ثماني وفيات و1472 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: ثماني وفيات و1472 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و410 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين (62 عاما) من محافظة بيت لحم، ومواطنين (76 عاما) من محافظة نابلس، ومواطنين (73 و81 عاما) من محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من قطاع غزة.

وقالت إن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (111)، نابلس (200)، بيت لحم (108)، قلقيلية (18)، رام الله والبيرة (36)، جنين (110)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (15)، طولكرم (47)، طوباس (44)، قطاع غزة (754)، ضواحي القدس (18)، مشيرة إلى انه تم إجراء 7256 فحصا.

وذكرت ان حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (49)، جنين (26)، نابلس (28)، طولكرم (25)، سلفيت (4)، قلقيلية (16)، أريحا والأغوار (16)، بيت لحم (35)، طوباس (6)، قطاع غزة (205).

وبينت الكيلة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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