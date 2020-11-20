قيادة (حماس) تعقد اجتماعاً خاصاً برئاسة هنية لمناقشة التطورات الأخيرة وملف المصالحة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، الجمعة، بأن قيادة الحركة ستعقد اجتماعاً خاصاً، برئاسة هنية، لدراسة التطورات الأخيرة وملف المصالحة، في ظل إعلان السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل.



وأضاف النونو، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "تؤكد الحركة التزامها بإنجاز الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الكاملة والثوابت والمقاومة، وهذا ما عبرت والتزمت به خلال اجتماع الأمناء العامين وحوار اسطنبول، ومؤخرا في الجولة التي عقدت في القاهرة برعاية الإخوة المصريين بين وفد قيادي من حركة حماس وحركة فتح".



وتابع: "قيادة الحركة سوف تُجري مشاورات واسعة مع الفصائل الفلسطينية والشخصيات والمجاميع الوطنية للبحث في الاستراتيحية الوطنية للتعامل مع الأحوال المتغيرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية، وعلى قاعدة التمسك بالركائز الأساسية متمثلة بالقدس والأرض والعودة ورفض التطبيع".