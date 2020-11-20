تسجيل 558 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال الدورة الصباحية ليوم الجمعة

أعلنت لجان الطوارئ في قطاع غزة، الجمعة، عن تسجيل أرقام قياسية جديدة لعدد الإصابات بفيروس (كورونا) في القطاع.





وأفادت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، عن تسجيل 281 إصابة بالمحافظة، وذكرت لجنة الطوارئ في شمال القطاع، أن عدد الإصابات المسجل خلال الدورة الصباحية بلغ 57 إصابة.





كما أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة خانيونس، عن تسجيل 50 إصابة جديدة، فيما سجل 64 إصابة في محافظة رفح وفقاً للجنة الطوارئ في المحافظة.





وأفادت لجنة الطوارئ في المحافظة الوسطى، تسجيل 106 إصابة خلال الدورة الصباحية.





وبذلك، يرتبع عدد الإصابات المسجلة، خلال الدورة الأولى يوم الجمعة، إلى 558 إصابة.





وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل حالتي وفاة، و754 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية في القطاع.





رام الله - دنيا الوطن