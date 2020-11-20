(يديعوت) تصف ارتفاع إصابات (كورونا) في غزة بـ "المعطيات الجنونية"

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رام الله - دنيا الوطن

علق اليؤور ليفي الكاتب الصحفي في صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، الجمعة، على الارتفاع القياسي، في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وقال ليفي: "في قطاع غزة تم تحطيم رقم قياسي سلبي اليوم في عدد مرضى (كورونا)، هناك 754 إصابة جديدة من أصل 3100 فحص تم إجراؤه".



وأضاف: "عدد الإصابات الجديدة يعادل 1 إلى 4 بالنسبة لعدد الفحوصات، وهذه معطيات جنونية".



وأعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، تسجيل حالتي وفاة، و754 إصابة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.