(يديعوت) تصف ارتفاع إصابات (كورونا) في غزة بـ "المعطيات الجنونية"
رام الله - دنيا الوطن
علق اليؤور ليفي الكاتب الصحفي في صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، الجمعة، على الارتفاع القياسي، في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.
وقال ليفي: "في قطاع غزة تم تحطيم رقم قياسي سلبي اليوم في عدد مرضى (كورونا)، هناك 754 إصابة جديدة من أصل 3100 فحص تم إجراؤه".
وأضاف: "عدد الإصابات الجديدة يعادل 1 إلى 4 بالنسبة لعدد الفحوصات، وهذه معطيات جنونية".
وأعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، تسجيل حالتي وفاة، و754 إصابة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
علق اليؤور ليفي الكاتب الصحفي في صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، الجمعة، على الارتفاع القياسي، في أعداد المصابين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.
وقال ليفي: "في قطاع غزة تم تحطيم رقم قياسي سلبي اليوم في عدد مرضى (كورونا)، هناك 754 إصابة جديدة من أصل 3100 فحص تم إجراؤه".
وأضاف: "عدد الإصابات الجديدة يعادل 1 إلى 4 بالنسبة لعدد الفحوصات، وهذه معطيات جنونية".
وأعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، تسجيل حالتي وفاة، و754 إصابة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.
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