المبادرة الوطنية ترفض إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، رفضها إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال و الاستيطان الإسرائيلية.



وأضافت الحركة، في تصريح صحفي، أن مخطط صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية وترسيخ التطبيع على حساب الحقوق الفلسطينية ما زال قائما ومخاطره واضحة لأن صاحبه الحقيقي هو نتنياهو والحركة الصهيونية التي صعدت الاستيطان والاعتقالات والقمع ضد الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق في الفترة الحالية.



وحذرت حركة المبادرة من الانعكاسات السلبية لإعادة العلاقات مع إسرائيل والعودة للتمسك بالاتفاقيات معها على جهود المصالحة والوحدة الوطنية.