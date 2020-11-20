شؤون فلسطينية

البرغوثي: تصنيف بومبيو لمنتجات المستوطنات إعلان لضم الضفة وهجومه على المقاطعة إرهاب فكري

البرغوثي: تصنيف بومبيو لمنتجات المستوطنات إعلان لضم الضفة وهجومه على المقاطعة إرهاب فكري
رام الله - دنيا الوطن
أكد د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، أن تصنيف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو  لمنتجات المستعمرات الاستيطانية كمنتجات إسرائيلية بمثابة إعلان لضم المستوطنات و الضفة الغربية لإسرائيل.

وأضاف البرغوثي، في تصريح صحفي، أن هجوم بومبيو، حركة المقاطعة يمثل إرهابا فكريا و قمعا لحرية الرأي ومحاولة لتجريد الفلسطينيين من حقهم في مقاومة الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري.

أخبار ذات صلة

حماس في ذكرى استشهاد القسام: نفخر بأن حمل جهازنا العسكري اسم هذا البطل

حماس في ذكرى استشهاد القسام: نفخر بأن حمل جهازنا العسكري اسم هذا البطل

حمد تؤكد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي

حمد تؤكد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي

أبو بكر: جنرال الصبر نائل البرغوثي يدخل عقده الخامس في سجون الظلم الإسرائيلية

أبو بكر: جنرال الصبر نائل البرغوثي يدخل عقده الخامس في سجون الظلم الإسرائيلية

المبادرة الوطنية ترفض إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال

المبادرة الوطنية ترفض إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال

حالتا وفاة و754 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

حالتا وفاة و754 إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة أشقاء من بيت كاحل

الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة أشقاء من بيت كاحل

حازم قاسم: الأسير نائل البرغوثي تحول إلى رمز إنساني عظيم وأيقونة نضال فلسطينية فريدة

حازم قاسم: الأسير نائل البرغوثي تحول إلى رمز إنساني عظيم وأيقونة نضال فلسطينية فريدة

عشرات المستوطنين يقتحمون منطقة &#34; أرنبة &#34; شمال الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون منطقة " أرنبة " شمال الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس في ذكرى استشهاد القسام: نفخر بأن حمل جهازنا العسكري اسم هذا البطل

حماس في ذكرى استشهاد القسام: نفخر بأن حمل جهازنا العسكري اسم هذا البطل

حمد تؤكد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي

حمد تؤكد على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي

أبو بكر: جنرال الصبر نائل البرغوثي يدخل عقده الخامس في سجون الظلم الإسرائيلية

أبو بكر: جنرال الصبر نائل البرغوثي يدخل عقده الخامس في سجون الظلم الإسرائيلية

المبادرة الوطنية ترفض إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال

المبادرة الوطنية ترفض إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال

البرغوثي: تصنيف بومبيو لمنتجات المستوطنات إعلان لضم الضفة وهجومه على المقاطعة إرهاب فكري

البرغوثي: تصنيف بومبيو لمنتجات المستوطنات إعلان لضم الضفة وهجومه على المقاطعة إرهاب فكري

الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة أشقاء من بيت كاحل

الشرطة الإسرائيلية تعتقل ثلاثة أشقاء من بيت كاحل

عشرات المستوطنين يقتحمون منطقة &#34; أرنبة &#34; شمال الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون منطقة " أرنبة " شمال الخليل

الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط متفرق للأمطار

الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط متفرق للأمطار

منوعات

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: جرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياة حليمة بولند

شاهد: الراقصة صوفينار&#34;تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز&#34;

شاهد: الراقصة صوفينار"تركت جوزي عشان بيبص لغيري...وهعمل برنامج عايزة اتجوز"

شاهد:&#34;ايش تبي مني&#34;جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد:"ايش تبي مني"جديد حلا الترك..وتخصصها الجامعي بعيد عن الغناء

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

شاهد: مريم حسين تثير الجدل بفيديو رقص بروب الحمام

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

هل انفصل عمرو دياب عن دينا الشربيني؟

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: ضحك هستيري من بلقيس على والدتها وهي تحت التخدير

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أجمل هدية تلقاها أحمد حلمي في عيد ميلاده

شاهد: أشرف زكي يكشف &#34;كمين&#34; إرتباطه بروجينا

شاهد: أشرف زكي يكشف "كمين" إرتباطه بروجينا

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

على من عرضت أحلام حساباتها البنكية؟

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير &#34;عين وصابتني ودبحت عشان الحسد&#34;

شاهد: بسمة وهبة بعد إغراقها بالعصير "عين وصابتني ودبحت عشان الحسد"

عربي

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

(تنظيم الدولة) يتبنى تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تُعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

مصر: اللجنة العليا للفيروسات تُعلن ظهور أعراض جديدة لفيروس (كورونا)

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السودان يتهم مصر وإثيوبيا بإيصال مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين

السعودية تكشف آخر تطورات قضية اختفاء أحد طياريها في الفلبين