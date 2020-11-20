البرغوثي: تصنيف بومبيو لمنتجات المستوطنات إعلان لضم الضفة وهجومه على المقاطعة إرهاب فكري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، أن تصنيف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لمنتجات المستعمرات الاستيطانية كمنتجات إسرائيلية بمثابة إعلان لضم المستوطنات و الضفة الغربية لإسرائيل.



وأضاف البرغوثي، في تصريح صحفي، أن هجوم بومبيو، حركة المقاطعة يمثل إرهابا فكريا و قمعا لحرية الرأي ومحاولة لتجريد الفلسطينيين من حقهم في مقاومة الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري.