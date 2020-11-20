البرغوثي: تصنيف بومبيو لمنتجات المستوطنات إعلان لضم الضفة وهجومه على المقاطعة إرهاب فكري
رام الله - دنيا الوطن
أكد د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، أن تصنيف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لمنتجات المستعمرات الاستيطانية كمنتجات إسرائيلية بمثابة إعلان لضم المستوطنات و الضفة الغربية لإسرائيل.
وأضاف البرغوثي، في تصريح صحفي، أن هجوم بومبيو، حركة المقاطعة يمثل إرهابا فكريا و قمعا لحرية الرأي ومحاولة لتجريد الفلسطينيين من حقهم في مقاومة الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري.
أكد د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، أن تصنيف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لمنتجات المستعمرات الاستيطانية كمنتجات إسرائيلية بمثابة إعلان لضم المستوطنات و الضفة الغربية لإسرائيل.
وأضاف البرغوثي، في تصريح صحفي، أن هجوم بومبيو، حركة المقاطعة يمثل إرهابا فكريا و قمعا لحرية الرأي ومحاولة لتجريد الفلسطينيين من حقهم في مقاومة الظلم والاضطهاد والتمييز العنصري.
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