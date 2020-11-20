حازم قاسم: الأسير نائل البرغوثي تحول إلى رمز إنساني عظيم وأيقونة نضال فلسطينية فريدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إن الأسير نائل البرغوثي تحول إلى رمز انساني عظيم وأيقونة نضال فلسطينية فريدة.



وأضاف قاسم: "يدخل اليوم الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي عامه الواحد والأربعين في الأسر الصهيوني، كواحد من أقدم السجناء المطالبين بالحرية في العالم".



وتابع: "يجسد الاسير نائل البرغوثي قدرة الفلسطيني على التضحية والعطاء في سبيل انتزاع حريتة من المحتل، وأن الفلسطيني لن يتخلى عن حلمه بالحرية مهما تطاولت عليه سنين السجن والاحتلال".



واستكمل: "يقدم لنا المناضل الصنديد نائل البرغوثي مثالاً حياً على صدق الانتماء للوطن والقضية، ورفضه المساومة على الحقوق، وتمسكه بكل تفاصيل خريطة فلسطين من بحرها إلى نهرها".



واستطرد: "تطاول السنوات على العملاق نائل البرغوثي وثباته على مواقفه الوطنية، دليل عجز كل المؤسسة الصهيونية عن كسر إرادة رجل أعزل إلا من إيمانه العميق بعدالة قضيته، ودليل على استحالة هزيمة الفلسطيني المقاوم المقاتل".