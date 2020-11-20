تشخيص خاطئ لعشرات الإسرائيليين يدخلهم إلى أقسام (كورونا)

قالت (القناة 12) الإسرائيلية، الجمعة، إن عشرات الإسرائيليين تم تشخصيهم عن طريق الخطأ بأنهم مصابون بفيروس (كورونا).





وأشارت القناة، أن السبب يعود لنتائج خاطئة من أجهزة الفحص السريع (صوفيا)، مرجحة إصابتهم فيما بعد داخل الأقسام.







وأضافت، أن مستشفى سوروكا ومئير توقفا عن استخدام الفحص المذكور.







رام الله - دنيا الوطنوأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات إلى 327,407 إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات 2742 حالة، ومن مجمل الإصابات هناك 304 حالتهم خطيرة و 134 تحت التنفس الإصطناعي، علما أن المرضى حاليًا عددهم 8427.