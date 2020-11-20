فتوح: زيارة بومبير لمستوطنة إسرائيلية تنكر لقرارات الشرعية الدولية

وتابع: "أنه على الادارة الامريكية، أن تتبنى نهج العدالة والسلام، بدلا من دعم الاحتلال الاسرائيلي واعطاءها الضوء بتوسيع مستوطناته الغير شرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وإجبار اسرائيل لإمتثال لقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بحق الفلسطينين في تقرير مصيرهم والعيش والوجود في وطنهم، والتوصل لإتفاق سلام على أساس الارض مقابل السلام، وليست المستوطنات مقابل السلام".

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، إن زيارة وزير الخارجية الامريكي بومبيو لمستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي مواطني مدينة رام الله، إمعان في تنكر الادارة الامريكية لقرارات الشرعية الدولية فيما يخص المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، وإصرار من قبل ادارة ترامب لتنفيذ بنود صفقة القرن المرفوضه من قبل الفلسطينين وأحرار العالم، لأنها تتعارض مع القانون الدولي.وأضاف فتوح في تصريح صحفي، أن موافقة بومبير على تعريف المنتوجات التي تصنع بالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينين، بأنها صنعت في اسرائيل، ما هو الا إعطاء الضوء ألاخضر لإسرائيل في سعيها في شرعنة المستوطنات غير القانوني، وضم المزيد من اجزاء أراضي الضفة.