شؤون فلسطينية

الشيخ: خيار (فتح) الإستراتيجي هو إنجاز المصالحة والاستمرار بالحوار الوطني

الشيخ: خيار (فتح) الإستراتيجي هو إنجاز المصالحة والاستمرار بالحوار الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، الجمعة، إن الخيار الإستراتيجي للحركة، هو انجاز المصالحة والاستمرار بالحوار الوطني.

وأضاف الشيخ، عبر صفحته على موقع (تويتر): "تثمن الحركة جهد وفدها في هذا الحوار، وتشكر كل الاشقاء المساهمين في انجاح هذا الحوار الوطني. قوتنا في وحدتنا وطريقنا نحو النصر".


واستمع الرئيس محمود عباس، أمس الخميس، للقياديين في الحركة، جبريل الرجوب، وروحي فتوح، عن مخرجات اللقاء مع حركة حماس في القاهرة.

وأكد الرئيس، أن خيار إنهاء الانقسام، وبناء الشراكة، هو خيار استراتيجي لا رجعة عنه، بالنسبة لحركة (فتح) وأطرها، مشدداً على أن (فتح) ملتزمة بالتفاهمات كافة، التي تحققت في حوارات اسطنبول والدوحة وبيروت ودمشق، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتفاهمات اسطنبول بين حركتي (فتح) و(حماس) التي صادقت عليها فصائل العمل الوطني كافة.

كما أكد الرئيس، التزامه اللامشروط ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات، بالتمثيل النسبي الكامل، للمجلس التشريعي، ثم انتخابات رئاسية، ثم انتخابات المجلس الوطني، بالتتالي والترابط وفقاً للقانون.

وقال: إن مسار بناء الشراكة من خلال الحوار الوطني الشامل والثنائي خيارنا الأول، ولا يتأثر بأية تحولات إقليمية، أو دولية.

وطلب الرئيس، من اللواء جبريل، وأعضاء وفد الحركة، بمواصلة الحوار الوطني الشامل والثنائي، على قاعدة ما اتفق عليه، وصولاً إلى بناء الشراكة الوطنية الكاملة في كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني.

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