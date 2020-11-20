شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط متفرق للأمطار

الطقس: انخفاض درجات الحرارة وسقوط متفرق للأمطار
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 2020/11/21: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج. 

الأحد 2020/11/22: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2020/11/23: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً  خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:
1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.
2- شدة سرعة الرياح.
3- خطر التزحلق على الطرقات.
4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

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